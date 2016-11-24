Главный тренер «РБ Лейпциг» отказался отвечать на слова Румменигге

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль отказался вступать в словесную перепалку с председателем правления мюнхенской «Баварии» Карлом-Хайнцем Румменигге.

Напомним, что представитель чемпиона страны заявил, что в ближайшее время «Бавария» вернет себе лидерство в чемпионате Германии.

«У меня нет времени, чтобы забивать себе голову такими словами. Впереди нас ждет игра с «Фрайбургом». Эта команда, как и мы, делает ставку на большой объем работы на поле. Так что нас ждет сложная борьба», — сказал тренер клуба из Лейпцига.

Напомним, что по итогам 11-ти туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу.