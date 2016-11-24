Сарри: «Наши игроки сегодня не отличались особым старанием»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри оценил игру своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Динамо» (0:0).

«Наши игроки сегодня не отличались особым старанием.Могло создаться впечатление, что ничья и победа для них – равнозначные результаты. Одним словом, воли к победе у нас сегодня не было.

Мы не можем быть рады таким результатам, но если говорить об игре, то я могу быть довольным – мы хорошо играли во всех последних домашних матчах. Особенно, это касается нашей обороны», – сказал Сарри в интервью dynamo.kiev.ua.