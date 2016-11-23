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    Червиченко: «Селихов может стать для «Спартака» новым Дасаевым»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что трансфер Александра Селихова – удачное приобретение для красно-белых. Напомним, что вратарь перешел в московский клуб из «Амкара» за 3,5 миллиона евро.

    «Не назвал бы игру Артема Реброва в этом сезоне сверхуверенной. Не помню, чтобы он вытаскивал какие-то неимоверные мячи. Наоборот, были моменты, когда Артем не выручил команду, хотя мог. Количество сухих матчей Реброва возросло потому, что «Спартак» намного лучше заиграл в атаке и средняя линия более или менее уверено выглядит. Соперники вынуждены больше думать об обороне своих ворот. В играх с сильным оппонентом вроде «Зенита» Ребров, как мы видим, не выручал.

    На мой взгляд, Александр Селихов моложе и перспективнее, да и лучше по всем параметрам. Селихов целиком как вратарь мне больше нравится, он уже сейчас сильнее Реброва. Это такой человек, который, мне кажется, может стать для «Спартака» вратарем масштаба Рината Дасаева. Сейчас вратарская проблема для красно-белых не так уж актуальна, но Селихов может закрыть этот вопрос на долгие годы вперед», — сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2016 15:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 23 ноября 2016, 18:40

      А может и Лодыгиным для Зенита...

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 23 ноября 2016, 16:13

      типо эксперт? да что он понимает в футболе

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      Рейтинг: +33557

      oyabun 23 ноября 2016, 15:51

      Во времена Дасаева весь состав Спартака был блестящим. А Селихова рано превозносить. На высоком уровне играет всего лишь первый сезон. Да и то пока только половину. Надо посмотреть как дальше пойдет.

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