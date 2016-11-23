Шалимов: «Краснодар» ожидает тяжелая игра с «Зальцбургом». Шансы – 50 на 50»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о сложной предстоящей встрече 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зальцбурга». Напомним, матч пройдет 24 ноября и начнется в 21:00 по московскому времени.

– Перед прошлым матчем с «Зальцбургом» вы оценивали шансы своей команды 50 на 50. Сейчас как оцените?

– Сейчас я бы расценил «Зальцбург» также. Преимуществом для нас это будет или нет, но для них нужна только победа. Мы об этом думаем, чтобы понять, как они будут играть. Игра нас ждет тяжелая. Преимущество для нас – это домашний стадион.

– Учитываете, что следующий матч в чемпионате – с «Зенитом»? Будет ли какая-то ротация с оглядкой на это?

– Мы думаем только об игре с «Зальцбургом». Ротация будет, но не такая большая. Будем смотреть, как станет складываться игра. Все зависит от этого.

– В каком состоянии Федор Смолов?

– Наверное, не в таком состоянии, как в начале сезона, потому что он много пропустил. Его состояние будет улучшаться с каждой игрой. Думаю, сейчас он готов хорошо.

– Какие выводы сделали по прошлому матчу? И что скажете о предстоящей встрече?

– Мы посмотрели игру «Зальцбурга» с «Ниццей». Могу сказать, что сейчас это совсем другая команда, которую мы обыграли в первом туре. Появились новые футболисты, которые играли очень агрессивно, особенно первые 30 минут, они держали темп весь матч. Я думаю, это будет то, что ждет нас завтра. Мы к этому готовы. Проанализировав игру команды, мы поняли, что именно это принесло победу «Зальцбургу».

– Кто не сможет принять участие в матче?

– Все те же. Подберезкин, Мамаев. Измайлов чувствует себя получше из тех, кто пропускал в последнее время матчи. Торбинский также чувствует себя лучше. Петров травмирован. Хотя, может, Подберезкин и сыграет с «Зальцбургом» и даже следующие две игры чемпионата.