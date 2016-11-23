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    Агент: «Кришито еще долго будет играть в «Зените». По Боккетти ведем переговоры»

    Известный футбольный агент Андреа Д’Амико, который представляет интересы защитников «Зенита» Доменико Кришито и «Спартака» Сальваторе Боккетти, поделился информацией относительно их перспектив продолжить выступление за российские клубы.

    «Криштито связывают особые отношения с тренером «Зенита». Думаю, он будет еще долго выступать за команду из Санкт-Петербурга.

    Боккетти? У него есть действующий контракт, который рассчитан до 2017 года. Сейчас мы ведем переговоры о продлении этого соглашения. В клубе он считается важным игроком, и его все хвалят», – рассказал Д’Амико.

    Детали нового контракта Боккетти со «Спартаком» агент разглашать отказался.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    23.11.2016 09:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 ноября 2016, 12:20

      ДАЙ БОГ МИМО ХОРОШИЙ ЗАЩИТНИК

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 ноября 2016, 12:12

      Виллаш-Боаш, безусловно, грамотный специалист, но мне было совершенно непонятно, почему он не использовал Кришито по полной программе? Из-за лимита? Да нет, Доминико сидел на лавке иногда и не из-за этого...

      -1
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      Рейтинг: +370

      mik1954 23 ноября 2016, 12:11

      Кришито на сей день лучший в премьер лиге

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 ноября 2016, 11:41

      Кришито один из лучших, хорошо что должен остаться

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 23 ноября 2016, 10:41

      Правильно, Доминико. Хорошими игроками не разбрасываются.

      2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 23 ноября 2016, 10:10

      Ну отлично удачи мимо

      2
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