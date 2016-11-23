Покеттино разочарован выступлением «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино признался, что его команде лишь стоит надеется на попадание в Лигу Европы после неудачного выступления в главном клубном европейском турнире.

«Мы вылетели из Лиги чемпионов, но постараемся пробиться в Лигу Европы и выступить там хорошо. Для клуба это будет престижно.

Сейчас мы находимся в процессе, переживаем такой период, когда нам нужно прибавлять. Можно сказать, мы на третьем этапе всего проекта. Сейчас мы разочарованы и чувствуем себя не очень хорошо, но завтра будет новый день, и мы должны смотреть вперед с оптимизмом.

Команда неплохо идет в Премьер-лиге, в субботу у нас важный матч с «Челси». Надо поднять боевой дух игроков», – заявил тренер.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.