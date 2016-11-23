Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига чемпионов. «Ювентус» обеспечил себе выход из группы, «Лион» одолел «Динамо» З

    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» со счетом 3:1 переиграл «Севилью». На гол Николаса Парехи туринцы ответили точными ударами Клаудио Маркизио, Леонардо Бонуччи и Марио Манджукича.

    В другой встрече группы «Лион» оказался сильнее загребского «Динамо».

    Таким образом, «Ювентус» гарантировал себе выход из группы, вторую путевку в личной встрече разыграют «Лион» и «Севилья», «Динамо» лишилось шансов на весеннюю стадию еврокубков.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа H. 5-й тур

    Динамо З (Хорватия) – Лион (Франция) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Лаказетт, 72.

    Севилья (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Пареха, 9; 1:1 – Маркизио, 45 (с пенальти); 1:2 – Бонуччи, 84; 1:3 – Манджукич, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2016 01:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 23 ноября 2016, 01:19

      Поздравляю

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11