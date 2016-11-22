Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. ЦСКА сыграл вничью с «Байером» и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

Лига чемпионов. ЦСКА сыграл вничью с «Байером» и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

22 ноября 2016, 21:50
29

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА дома сыграл вничью с «Байером» со счетом 1:1. Автором гола гостей стал на 16-й минуте Кевин Фолланд, а в середине второго тайма ответный мяч с пенальти провел Бибрас Натхо.

Таким образом, перед последним туром армейцы имеют три очка и потеряли математические шансы на продолжение борьбы в весенней стадии турнира. «Байер» набрал семь баллов и остался на втором месте.

Позже в этой группе сыграют «Монако» и «Тоттенхэм». Добавим, что в случае победы лондонцев ЦСКА лишится и шансов на попадание в плей-офф ЛЕ.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 5-й тур

ЦСКА (Россия) – Байер (Германия) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фолланд, 16; 1:1 – Натхо, 76 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Траоре, 83), Головин, Натхо, Миланов, Чалов (Страндберг, 90+1).

Байер: Лено, Топрак, Та, Йедвай, Хенрикс, Арангис, Кампль (Мехмеди, 90), Брандт (Хавец, 70), Фолланд, Чалханоглу, Чичарито (Баумгартлингер, 81).

Предупреждения: Акинфеев, 37; Вернблум, 62 – Чичарито, 72; Хенрикс, 75; Кампль, 77.

Календарь группового этапа ЛЧ

Турнирные таблицы группового этапа ЛЧ

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Байер
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1479840844
НУ МОГУ СКАЗАТЬ ОДНО-ЧАЛОВ ЭТО ОТКРЫТИЕ
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1479841012
Что ни говорите,а Слуцкий хороший тренер!! И ни его вина,что армейцы не могут выйти из группы..
Ответить
qwera 1969
1479841129
Спасибо вам, уроды, за Россию (см.рейтинг). Каждый год... За.бали!!!!
Ответить
Kolka_Gusev
1479841608
Фиг с ним с результатом, я рад такой игре Армейцев! Свои воспитанники, весь второй тайм доминировали на соперником!!! Жаль, чуть-чуть не повезло! Молодцы!
Ответить
Серега М.
1479841732
Для сегодняшнего состояния ЦСКА сыграли вполне достойно!!!
Ответить
ЖОРРО
1479841857
Хотя бы ничья))) Дай Бог что бы Чалов раскрылся!)))
Ответить
sochi-2013
1479842609
ЦСКА можно поздравить с появлением Чалова. Лишь бы парень не зазвездился.
Ответить
mutabor0992
1479842695
То хоть отмазка была что супер клубы попадаются...А теперь?Все карачун.Из 4 защитников только 1 норм(Фернандес),остальные кал.Про влатаря даже писать не буду.И кстати игорька позицию я правильно написал.Большего не достоин.Нападения -нет.Сейчас еще нарколыгу отчислят...И усе пропала команда.
Ответить
Небесная
1479849543
Ну ёпэрэсэтэ. А Чалов молодец, им бы ещё пару-тройку таких Чаловых
Ответить
NighteMare
1479850188
Никакущие, если не ошибаюсь не разу не вышли с группы
Ответить
Главные новости
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
3
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
4
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
12
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Все новости
Все новости
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Вчера, 15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
Вчера, 15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Вчера, 08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
Вчера, 08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
Вчера, 00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+