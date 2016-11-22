Лига чемпионов. ЦСКА сыграл вничью с «Байером» и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА дома сыграл вничью с «Байером» со счетом 1:1. Автором гола гостей стал на 16-й минуте Кевин Фолланд, а в середине второго тайма ответный мяч с пенальти провел Бибрас Натхо.

Таким образом, перед последним туром армейцы имеют три очка и потеряли математические шансы на продолжение борьбы в весенней стадии турнира. «Байер» набрал семь баллов и остался на втором месте.

Позже в этой группе сыграют «Монако» и «Тоттенхэм». Добавим, что в случае победы лондонцев ЦСКА лишится и шансов на попадание в плей-офф ЛЕ.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 5-й тур

ЦСКА (Россия) – Байер (Германия) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фолланд, 16; 1:1 – Натхо, 76 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Траоре, 83), Головин, Натхо, Миланов, Чалов (Страндберг, 90+1).

Байер: Лено, Топрак, Та, Йедвай, Хенрикс, Арангис, Кампль (Мехмеди, 90), Брандт (Хавец, 70), Фолланд, Чалханоглу, Чичарито (Баумгартлингер, 81).

Предупреждения: Акинфеев, 37; Вернблум, 62 – Чичарито, 72; Хенрикс, 75; Кампль, 77.

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