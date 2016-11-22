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«Зенит» готов заплатить за Крицюка 10 миллионов

22 ноября 2016, 20:08
39

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк оказался в сфере интересов «Зенита». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации источников издания, сумма трансфера может составить приблизительно 10 миллионов евро. Сообщается, что петербуржцы видят в Крицюке альтернативу Михаилу Кержакову и Юрию Лодыгину.

В нынешнем сезон Крицюк провел за «Краснодар» 14 матчей, пропустил десять голов, семь игр отстоял на ноль. Краснодарцы выкупили голкипера минувшим летом у «Браги» за 4 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2020 года.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Крицюк Станислав
Комментарии (39)
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ivanthebest
1479835187
Опять эти упыри собираются российских игроков гробить? Надеюсь Краснодар пошлёт их куда подальше...
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Фан666
1479835266
Выбор конечно хороший Крицюк отличный молодой вратарь, но врятли уйдёт сейчас из Краснодара да и 10 миллионов по российским реалиям мало. Но если перейдёт то Лодыгину уходить надо
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Essence
1479836052
Есть два таких же вратаря.Я не говорю,что они лучше,но и не хуже.Спрашивается зачем нужен третий-ослабить соперников,единственное объяснение этого трансфера
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ivan1321
1479836361
Спартак купил Селихова за 3.5 Зенит 10 за Крицюка предлагает , по мне так это перебор !
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super.zenitchik
1479837291
Очередной вброс агента. Если бы Зениту нужен был вратарь, взяли бы Селихова.
Ответить
TRELL
1479837927
Вратарь,конечно,хороший,но нам он не нужен! Кержаков может до конца сезона в воротах играть,а дальше уже видно будет. Лучше бы с защитниками разобрались!!!
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Chernyi Lis
1479840060
ну дак и все 100 можете..за газ исправно платим...))
Ответить
UmbroDon
1479843221
Ну всё опять Газ подорожает,,,.
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BANNIKOV1970
1479843324
за газ платят все,а игроков покупает зинка
Ответить
MURAD F. A.
1479879716
они бы бабломойку достроили бы лучше
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