«Зенит» готов заплатить за Крицюка 10 миллионов

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк оказался в сфере интересов «Зенита». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации источников издания, сумма трансфера может составить приблизительно 10 миллионов евро. Сообщается, что петербуржцы видят в Крицюке альтернативу Михаилу Кержакову и Юрию Лодыгину.

В нынешнем сезон Крицюк провел за «Краснодар» 14 матчей, пропустил десять голов, семь игр отстоял на ноль. Краснодарцы выкупили голкипера минувшим летом у «Браги» за 4 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2020 года.