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    «Зенит» готов заплатить за Крицюка 10 миллионов

    Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк оказался в сфере интересов «Зенита». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

    По информации источников издания, сумма трансфера может составить приблизительно 10 миллионов евро. Сообщается, что петербуржцы видят в Крицюке альтернативу Михаилу Кержакову и Юрию Лодыгину.

    В нынешнем сезон Крицюк провел за «Краснодар» 14 матчей, пропустил десять голов, семь игр отстоял на ноль. Краснодарцы выкупили голкипера минувшим летом у «Браги» за 4 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2020 года.

    Источник: ФАН

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    22.11.2016 20:08
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +26

      DjZinc 23 ноября 2016, 15:56

      10 Лямов за голкипера это очень хорошая цена... Галицкий понимает что его прижимает Fair Play// по этому если есть на примете хорошие игроки.. можно продать одного за 10 и купить 3х за 3 .... это то чего не хватает маленьким клубам

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 23 ноября 2016, 11:45

      Если только в придачу Лодыгина отдадут, глядишь и нормально заиграет

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 23 ноября 2016, 08:41

      они бы бабломойку достроили бы лучше

      -2
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      Рейтинг: +402

      Tri 23 ноября 2016, 07:24

      10 млн.он не стоит, обычный вратарь, ничего сверх естественного, допускает такие же ошибки как и все.

      -1
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 23 ноября 2016, 07:23

      бред какой то Селихов дешевле а они его профуфукали

      -1
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 23 ноября 2016, 07:20

      Стервятники...

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 ноября 2016, 02:59

      Руки прочь от Крицюка, самим нужен

      0
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      Рейтинг: +60

      Shaft 23 ноября 2016, 00:53

      10 за него мало. У Зенита можно 20-30 спокойно просить. Это основной вратарь клуба. Это не молодняк

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > Shaft 23 ноября 2016, 00:57

      Рублей, больше не стоит.

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 23 ноября 2016, 00:52

      ..."утка жирная"...
      ...на хрен он нужен Зениту???

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      Рейтинг: +1171

      Argon 23 ноября 2016, 00:20

      Галицкий бизнесмен. Не упустит шанса срубить 6 лямов евро.

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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > Argon 23 ноября 2016, 07:20

      Для него это копейки

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