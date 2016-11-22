«Зенит» готов заплатить за Крицюка 10 миллионов

10 Лямов за голкипера это очень хорошая цена... Галицкий понимает что его прижимает Fair Play// по этому если есть на примете хорошие игроки.. можно продать одного за 10 и купить 3х за 3 .... это то чего не хватает маленьким клубам
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк оказался в сфере интересов «Зенита». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
По информации источников издания, сумма трансфера может составить приблизительно 10 миллионов евро. Сообщается, что петербуржцы видят в Крицюке альтернативу Михаилу Кержакову и Юрию Лодыгину.
В нынешнем сезон Крицюк провел за «Краснодар» 14 матчей, пропустил десять голов, семь игр отстоял на ноль. Краснодарцы выкупили голкипера минувшим летом у «Браги» за 4 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2020 года.