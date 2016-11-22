На реконструкцию «Лужников» уйдет больше 25 миллиардов

Реконструкция стадиона «Лужники» оценивается в 409 миллионов долларов. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Стоимость реконструкции «Лужников» составляет около 409 миллионов долларов (больше 25 миллиардов рублей), что гораздо ниже стоимости аналогичных объектов за рубежом», – приводит слова Кузнецова РИАМО.

Напомним, что «Лужники» примут чемпионат мира в 2018 году. На стадионе пройдут семь встреч: четыре игры группового этапа, включая матч-открытие с участием сборной России, поединок 1/8 финала, полуфинал и финал.