Роналду: «Перед финалом Евро-2016 французы выглядели слишком самоуверенными»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о чрезмерной уверенности футболистов сборной Франции накануне финального матча на чемпионате Европы-2016. По словам португальца, трехцветные рассчитывали без проблем добыть титул.

«На предматчевой разминке была заметна некая расслабленность у французских игроков. Нет, ты, конечно, можешь улыбаться, однако они выглядели уж слишком довольными, словно уже добыли победу в финале. И, думаю, это сыграло в нашу пользу. Я обратился к своим партнерам по команде: «Парни, французы считают, что без проблем одолеют нас, но это будет наша игра». По жестам французов можно было сделать вывод об их чрезмерной уверенности, и я как капитан использовал это», – сказал Роналду.