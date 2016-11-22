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  • Роналду: «Перед финалом Евро-2016 французы выглядели слишком самоуверенными»

Роналду: «Перед финалом Евро-2016 французы выглядели слишком самоуверенными»

22 ноября 2016, 08:49
2

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о чрезмерной уверенности футболистов сборной Франции накануне финального матча на чемпионате Европы-2016. По словам португальца, трехцветные рассчитывали без проблем добыть титул.

«На предматчевой разминке была заметна некая расслабленность у французских игроков. Нет, ты, конечно, можешь улыбаться, однако они выглядели уж слишком довольными, словно уже добыли победу в финале. И, думаю, это сыграло в нашу пользу. Я обратился к своим партнерам по команде: «Парни, французы считают, что без проблем одолеют нас, но это будет наша игра». По жестам французов можно было сделать вывод об их чрезмерной уверенности, и я как капитан использовал это», – сказал Роналду.

Источник: Francefootball
Чемпионат Европы Португалия Франция Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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Asbjorn
1479802547
Кристина всегда такой выглядет
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de bruyne
1479810994
Французы вас от имели по игре... как и финале лч и полу финале проскачили и ты на евро и финале лч не черта не сделал кроме слез...
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