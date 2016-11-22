Бускетс назвал Гвардиолу самым важным тренером в карьере

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс признался, что считает экс-главного тренера сине-гранатовых Хосепа Гвардиолу, возглавляющего ныне «Манчестер Сити», самым важным тренером в своей карьере. Под руководством 45-летнего специалиста игрок проработал в каталонском клубе четыре года.

«Самым важным тренером для меня является Гвардиола, ведь с ним мне довелось работать дольше всех. Дель Боске доверял мне в сборной Испании, с которой я завоевал титулы чемпиона мира и Европы. В настоящее время я работаю под руководством Луиса Энрике и постоянно выхожу на поле», – сказал Бускетс.