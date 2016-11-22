Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Арсенал» хочет приобрести 17-летнего защитника «Халл Сити»

    Защитник «Халл Сити» Джош Тимон может продолжить карьеру в «Арсенале». Как сообщает источник, лондонский клуб готов приобрести 17-летнего англичанина, который еще не подписал взрослый контракт с первой командой, во время зимнего трансферного окна. Кроме «канониров», в услугах игрока заинтересованы «Ливерпуль» и «Эвертон».

    Отметим, что лондонская команда намерена воспользоваться финансовыми трудностями «Халл Сити» и предложить Тимону выгодный контракт, чтобы переманить в свои ряды. В нынешнем сезоне защитник провел за «тигров» в АПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2016 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11