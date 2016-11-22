АПЛ. Гол Рондона помог «Вест Бромвичу» разгромить «Бернли»

В матче 12-го тура АПЛ «Вест Бромвич» в родных стенах не оставил шансов «Бернли», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0. Отметим, что гол и результативную передачу в этой встрече на свой счет записал бывший нападающий «Зенита» Хосе Саломон Рондон.

Благодаря этому успеху «сороки» набрали 16 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице. «Бернли», напротив, опустился на 12-ю строчку и имеет в активе 14 очков.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Вест Бромвич – Бернли – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Филлипс, 4; 2:0 – Моррисон, 16; 3:0 – Флетчер, 37; 4:0 – Рондон, 64.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ