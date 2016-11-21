Бубнов: «Если Еременко виноват, то зачем ЦСКА должен платить зарплату наркоману?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о двухлетней дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Напомним, финский хавбек был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, за употребление кокаина.

«История с Еременко – трагедия для игрока. Если он виноват, то зачем ЦСКА должен платить зарплату наркоману? Но нужно до конца все выяснить. Во-первых, долго выносился вердикт. Во-вторых, сейчас происходит несостыковка. Его агент говорит, что в этом деле закончился только первый тайм и что это личная проблема игрока. А ЦСКА начинает его защищать», – сказал Бубнов.