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  • Бубнов: «Если Еременко виноват, то зачем ЦСКА должен платить зарплату наркоману?»

Бубнов: «Если Еременко виноват, то зачем ЦСКА должен платить зарплату наркоману?»

21 ноября 2016, 21:03
21

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о двухлетней дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Напомним, финский хавбек был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, за употребление кокаина.

«История с Еременко – трагедия для игрока. Если он виноват, то зачем ЦСКА должен платить зарплату наркоману? Но нужно до конца все выяснить. Во-первых, долго выносился вердикт. Во-вторых, сейчас происходит несостыковка. Его агент говорит, что в этом деле закончился только первый тайм и что это личная проблема игрока. А ЦСКА начинает его защищать», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Бубнов Александр
Комментарии (21)
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Kollljan
1479752278
Вопрос правильный, но вдруг Еременко не единственный в команде такой? Тогда как платить?
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каа
1479752659
Если ты все время несешь ересь, то зачем тебе платят ?...тем более как эксперту...
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prtcs
1479752874
Самое срашное повесить парню ярлык наркомана и смотреть, как он будет опускаться ниже плинтуса. Действия руководста клуба радует, что в команде идет борьба за каждого человека до последней возможности - честь им и хвала. В наше время эта зараза может встетить кого угодно и где угодно. Не дай бог каждому из нас.
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MAE
1479752993
а был ли вообще кокс????
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dyema
1479753812
А что, ещё платят? Тогда я вообще в этой жизни ничего не понимаю!!! Подставил команду, нагадил себе самому, ну так и расхлёбывай. Или ему кокаин в суп подсыпали?
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Mi6
1479755078
Замешано руководство? Почему молчат слуц и гинер?
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RedWhiteFans2
1479756402
Мне лично жаль не ЦСКА и не Гинера со Слуцким. Жаль, на самом деле игрока как футболиста с таким прекрасным пониманием как и во что он играет. Считаю это большой потерей для тех кто увлечён красотой футбола. Косячат по жизни все. Просто Ромке как то не свезло.
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Gullit 76
1479757408
Бубнов аж весь на говно изошёл. Раздухарился! В контракте наверняка есть пункт подходящий к этой ситуации. Зря он игрока с грязью мешает.Жаль у Перетурина не спросили кто Бубену в бубен бил за длинный язык.
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egrrr
1479759490
А зачем газета "советский спорт" платит зарплату психу ?
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бочаров
1479777969
Эксперт Бубнов ВЫ вроде взрослый чувак правда не адекватен,читай контракт и не завидуй.
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