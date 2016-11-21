УЕФА вышлет мотивировочную часть ЦСКА по «делу Еременко» в ближайшие дни

УЕФА до сих пор не выслал ЦСКА мотивировочную часть по делу хавбека Романа Еременко, дисквалифицированного за употребление кокаина. Об отстранении 29-летнего игрока на два года союз объявил в пятницу, 18 ноября. Наказание действует с шестого октября. После получения мотивировки футболист сборной Финляндии сможет подать апелляцию.

«Мотивировочная часть будет выслана в клуб в ближайшие дни, точная дата пока неизвестна», – сообщили в пресс-службе УЕФА.