Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    УЕФА вышлет мотивировочную часть ЦСКА по «делу Еременко» в ближайшие дни

    УЕФА до сих пор не выслал ЦСКА мотивировочную часть по делу хавбека Романа Еременко, дисквалифицированного за употребление кокаина. Об отстранении 29-летнего игрока на два года союз объявил в пятницу, 18 ноября. Наказание действует с шестого октября. После получения мотивировки футболист сборной Финляндии сможет подать апелляцию.

    «Мотивировочная часть будет выслана в клуб в ближайшие дни, точная дата пока неизвестна», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2016 13:29
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 ноября 2016, 18:37

      прочитал на sovsport.ru ,что цска расторг контракт с еременко... правда или нет ,не знаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 21 ноября 2016, 14:40

      И кг. Кокоса пусть ребята расслабятся перед матчем..... и на матч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 ноября 2016, 13:37

      "Мотивировочную часть", надеюсь не кокаин и не анализы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > kykyi 21 ноября 2016, 15:52

      конские анализы пущай уефа нюхает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11