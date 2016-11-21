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    Лепехин не верит в административный ресурс «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин высказался относительно мастерства футболистов клуба из Санкт-Петербурга, сравнив их со «Спартаком», который выиграл первый круг чемпионата России в текущем сезоне.

    «С точки зрения психологии выиграть первый круг чемпионата было важно для москвичей, но с точки зрения стратегии – не важно, потому что отрыв минимальный, за одну игру он может улетучиться. Все самое интересное будет происходить вновь во второй части сезона.

    Чемпионство «Зенита»? У игроков питерского клуба и мастерство выше, и состав сильнее. Слышал, что такое же мнение есть у болельщиков «Спартака», но они наверняка между строк намекают на административный ресурс «Зенита», либо сглазить не хотят. Тем не менее, «Зенит» по составу был сильнее и в прошлом году, но чемпионом так и не стал, даже в Лигу чемпионов не попал. А в административный ресурс «Зенита» я не верю. Если бы что-то подобное было – питерцы каждый год бы становились чемпионами», – считает Лепехин.

    После 14-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги, имея на своем счету 34 очка. «Зенит» идет на второй позиции, отставание от москвичей составляет три очка.

    Источник: Rusfootball.info

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    21.11.2016 11:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 21 ноября 2016, 15:14

      Зенит честно выигрывает. А вчера опять судья пенальти за фол против Чумы Анене в штрафной хрюшек не поставил. Отвернулся, вроде ничего не видел. А фол был 100%. И комментаторы сразу заткнулись. Вот где коррупция - В Москве!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn > super.zenitchik 21 ноября 2016, 17:07

      Хах,фол

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6332

      порт 21 ноября 2016, 12:23

      У как свинки возбудились.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 21 ноября 2016, 12:06

      Не веришь?Да ладно ёпт!За газ платит вся страна а игроков покупает только зинка!

      -3
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 21 ноября 2016, 12:04

      Видно невооруженным глазом, что админ ресурс есть прежде всего у Зенита и ЦСКА. Затем идут все московские клубы типа Спартака и Локо. Вот у провинциалов типа Амкара и Томи действительно нет админ ресурсов.

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > altezzik 21 ноября 2016, 12:05

      У всех остальных денег нет, поэтому и админ. ресурса нет.

      -1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Black Giz 21 ноября 2016, 12:06

      Ну в то, что денег платят судьям я тоже не верю. Мне кажется, там все в приказном порядке. Как в СССР, типа партийное задание. Шишкам повыше может и платят.

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > altezzik 21 ноября 2016, 12:17

      Да у нас все может быть. Мы об этом все равно не узнаем)))

      -3
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      Рейтинг: +628

      kanav67 21 ноября 2016, 12:00

      А у кого это из Зенита "мастерство " выше , чем у Спартака? Может у Ладыгина, или Анюкова? Дзюба лучше Зе Луиша? или Шатов сильнее Промеса? Может быть Нету сильнее Боккетти? Полсостава Зенита назвал и все слабее Спартака!

      0
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      Рейтинг: +11358

      alp > kanav67 21 ноября 2016, 13:23

      ты рейтинг уефа давно смотрел? очень рекомендую! Охренеешь! ))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 ноября 2016, 11:50

      Гнилое мнение-не было бы админ ресурса-фиг бы вы выиграли у Спартака.И это факт.

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 21 ноября 2016, 12:04

      То же самое я могу сказать и про Спартак. Не было бы админ ресурса, фиг бы вы выиграли у Ростсельмаша. Так что это пустая болтовня.

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      Рейтинг: +11358

      alp > Диктор 21 ноября 2016, 13:30

      кто о чем а вшивый о бане ))) вам уже давно пора привыкнуть крупно проигрывать Зениту ))

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