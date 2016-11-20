Чернов: «Зенит» сделает стопроцентный результат и станет чемпионом»

Защитник «Зенита» Евгений Чернов отметил важность победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

«Игра с первых минут была непростая, соперник очень активно начал, но мы сумели перестроиться и смогли довести дело до победы. Тренер выбирает состав только в день матча, так что я не знал заранее, что выйду, просто тренировался и не думал об этом. Считаю ли я себя игроком основы «Зенита»? Затрудняюсь ответить.

Сегодняшний матч «Спартака» не смотрели в раздевалке. Когда выходили на матч, не знали результата красно-белых, вот только после встречи узнал. Но мы сделаем стопроцентный результат и станем чемпионами. Тренер не говорил мне меньше ходить вперед, наоборот, просил больше времени уделять атаке.

На Лигу Европы я не заявлен, так что в четверг с «Маккаби» точно не сыграю», – заявил Чернов.