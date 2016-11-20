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  • Чернов: «Зенит» сделает стопроцентный результат и станет чемпионом»

Чернов: «Зенит» сделает стопроцентный результат и станет чемпионом»

20 ноября 2016, 23:55
12

Защитник «Зенита» Евгений Чернов отметил важность победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

«Игра с первых минут была непростая, соперник очень активно начал, но мы сумели перестроиться и смогли довести дело до победы. Тренер выбирает состав только в день матча, так что я не знал заранее, что выйду, просто тренировался и не думал об этом. Считаю ли я себя игроком основы «Зенита»? Затрудняюсь ответить.

Сегодняшний матч «Спартака» не смотрели в раздевалке. Когда выходили на матч, не знали результата красно-белых, вот только после встречи узнал. Но мы сделаем стопроцентный результат и станем чемпионами. Тренер не говорил мне меньше ходить вперед, наоборот, просил больше времени уделять атаке.

На Лигу Европы я не заявлен, так что в четверг с «Маккаби» точно не сыграю», – заявил Чернов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Чернов Евгений
Комментарии (12)
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Павелий
1479677553
Мальчик, у тебя ещё молоко на губах не высохло, а ты говоришь про 100%-ный результат. Да и с математикой у тебя беда. А если и Спартак покажет 100%-ный результат в оставшихся матчах, то тогда что?
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Каратель помойников
1479696527
ещё один в болоте газами надышался)))без году неделя как на поле выпустили,а он уже прогнозы выдаёт
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Диктор
1479702842
Публично назовись пиз...ол,если так не случиться,сможешь?
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policepnz
1479708729
даже Гарсия с Витселем молчат, да что уж, Дзюбинье не по хрюкивает, а тут какой то Черный бомжик
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vladimir-7
1479709717
Лучше пусть чемп. выиграет Зенит, но только не Спартак. Они и играют как свиньи
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super.zenitchik
1479730152
Хороший бровочник Чернов, мне понравился. Классно владеет пасом с левого краю. Для Дзюбы подспорье!
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Павелий
1480306835
Ну что, сделали результат? =)))
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