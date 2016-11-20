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    Агент Еременко: «ЦСКА имеет все основания расторгнуть соглашение с Романом»

    Агент полузащитника ЦСКА Романа Еременко Марко Трабукки прокомментировал дисквалификацию футболиста на два года за употребление кокаина.

    «Еременко обвиняют в том, что он употреблял кокаин. Я об этом узнал, как и все, 6 октября, когда УЕФА временно отстранил Романа. Был, мягко сказать, удивлен.

    Пока есть такое решение УЕФА, его надо принять, но комментировать стоит, скажем так, когда закончится матч. Сейчас, я думаю, что закончился только первый тайм. ЦСКА ни в чем здесь не виноват и не должен никакой апелляции подавать. Это сугубо дела игрока и его жизни. Роман уверяет меня, что все абсолютно не так, как пишут СМИ. Я знаю Еременко 12 лет и верю ему. Но серьезно комментировать хочу только уже после «матча». Есть мнение, что нас ждет второй тайм и, быть может, еще дополнительное время. Если после этого дисквалификация и ее срок останутся в силе, ЦСКА имеет все основания расторгнуть соглашение с игроком. Действующий контракт рассчитан еще на семь месяцев», – заявил Трабукки в эфире «Матч ТВ» .

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2016 22:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 ноября 2016, 12:03

      Просто поставил ЦСКА! Сука своим кокаином!!! Конечно послать подальше!

      1
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      Рейтинг: +195

      Colonist 21 ноября 2016, 11:40

      Ст 228 УК РФ! :) Наркотики зло!

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 ноября 2016, 07:54

      Жаль наркомана. Не так у него всё было, наверное случайно закинулся коксиком или в рот подкинули, думал конфетка, а оно вона как вышло то всё.

      -1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 21 ноября 2016, 06:28

      ну что делать расторгать...

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 21 ноября 2016, 06:15

      Ромка был лучшим в составе,хоть и под кайфом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 21 ноября 2016, 06:02

      конечно расторгнут,не будут же они нарколыгу 7месяцев содержать

      -1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 21 ноября 2016, 00:19

      неприятная история

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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 20 ноября 2016, 22:53

      Больше нечего написать???!"Может расторгнуть". Понятно что может. Может и не расторгнуть. Что писать, ясно же всем, как будет поставлена точка в деле, так руководство ЦСКА и примет решение.

      2
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      Рейтинг: +740

      krg-kz > DonBombardir 20 ноября 2016, 23:50

      Ты вкурсе? Что ты написал хрень непонятную

      -1
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