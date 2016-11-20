Комбаров: «Обрадовались, когда «Крылья Советов» забили «Зениту»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от победы над «Амкаром» в поединке 14-го тура РФПЛ. Игрок красно-белых признался, что после матча команду поздравил с успехом владелец Леонид Федун.

– Вы сейчас матч «Зенит» – «Крылья Советов» смотрели в раздевалке? Когда самарцы забили – оттуда раздались громкие крики.

– «Крылышки» забили и мы обрадовались. Поэтому и кричали.

– Похожий матч был с «Уфой», который вы проиграли, когда соперник всей командой находился на своей половине поля. Можно сказать, что «Спартак» сделал какие-то выводы из этого?

– После каждого матча мы делаем выводы. Сегодня забили практически в самом конце встречи, это подтверждает, что с такими командами очень тяжело играть, когда соперник всем составом стоит в штрафной.

– Что сказал Леонид Федун в раздевалке?

– Подошел, поздравил всех ребят.

– Никаких дополнительных премиальных не будет?

– Нет. Сказал, что премиальные будут после сезона, если результат окажется положительный.

– Денис Глушаков так часто попадает на тренировках?

– Очень редко. Первый раз вижу, чтобы он так попал.