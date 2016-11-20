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    В сборной Англии может быть введен комендантский час после инцидента с Руни

    Футбольная ассоциация Англии может ввести в расположении национальной команды запрет на выход игроков из отеля сборной в позднее время суток. По информации источника, это вызвано инцидентом с участием нападающего Уэйна Руни, который был уличен в злоупотреблении алкоголя на одной из вечеринок.

    По данным ряда СМИ, именно по этой причине форвард пропустил товарищеский матч против сборной Испании (2:2). Однако, как заверил исполняющий обязанности главного тренера англичан Гарет Саутгейт, игрок не участвовал во встрече из-за травмы колена. Сам Руни уже принес извинения за свое поведение.

    Источник: The Sun

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    20.11.2016 18:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 ноября 2016, 20:30

      ФА двигайтесь дальше. Выдайте им полосатую игровую и тренировочную форму, поле по периметру , колючкой и собак побольше.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 ноября 2016, 19:32

      Комендантский час? А почему сразу концлагерь не организовать? Великобритания, если кто не знает, родина концлагерей! И первая их организовала в англо-бурскую войну, куда превентивно отправляла часть местного населения, представляющее, по мнению командования, колониальным войскам угрозу.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > cska-62 20 ноября 2016, 20:28

      Концлагерь конечно плохо, англичане гнобили буров, чужих. А в сталинские годы мы гнобили своих и намного больше, так что кто бы мычал.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > kykyi 20 ноября 2016, 21:03

      А разве буры были чужими? Они тоже были европейцами! Потомками голландцев, французов и тех же англо-саксов! А вот кто там у троцкистов-ленинистов и им подобных и кого гробил, нужно ещё выяснять! Вот только пока это невозможно, ибо скоро столетие, как они у власти! И чтобы никто не "мычал", они и приняли УК РФ, куда более чудовищный в части политической и идеологической цензуры, чем был УК РСФСР.

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