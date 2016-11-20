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    Бубнов считает, что у «Спартака» нет права на ошибку в матче против «Амкара»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матча 14-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Амкаром» выразил мнение, что московский клуб в данной игре не имеет права на ошибку. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «У «Спартака» большие потери, особенно в атаке, но красно-белые все равно должны забить на своем поле. «Амкар» тоже имеет кадровые потери – не сыграет, к примеру, Гол. Для «Спартака» игра будет очень тяжелая, но преследователи, вероятно, свои матчи выиграют, а, значит, у подопечных Массимо Карреры нет права на ошибку», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    20.11.2016 13:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 20 ноября 2016, 16:26

      Спартак чемпион!!!!

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 20 ноября 2016, 16:00

      ошибки не будет !!!!!!!! порвём амкар

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 20 ноября 2016, 15:21

      У Спартака нет права на ошибку ни в одной игре. Пока лидируешь, всё зависит только от тебя, а когда догоняешь, ждёшь ошибки лидера.

      0
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      Рейтинг: +42

      SPIDER1984 20 ноября 2016, 15:07

      победа нам КБ братья я на матч поехал ураааааааааааааааааааа

      2
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      Рейтинг: +111

      baddy 20 ноября 2016, 14:59

      У Амкара помимо Гола и Огуде не сыграет. У себя дома обязаны выиграть.

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 ноября 2016, 14:29

      Саню нужно в связку с Бокетти и Юру Кофтуна туда-же. И тогда будет почти не- проходимая костоломно-защитная линия обороны Спартака.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 20 ноября 2016, 13:41

      Только Победа!!! Вперёд Спартак!!!

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