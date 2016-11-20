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    Булыкин: «В «Динамо» не прислушались ко мне, это привело к вылету в ФНЛ»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин затронул тему тяжелого положения бело-голубых. Как отметил экс-футболист, он давал руководству клуба советы, к которым те не прислушались.

    «Я консультировал, если это можно так назвать, клуб в начале прошлого сезона. Ко мне не прислушались. Люди посчитали, что все знают и умеют. Мы увидели, к чему это привело – к вылету. К сожалению, тем, кто руководил в этот период, все равно, что произошло с клубом. Они еще и заработали, наверное. А то, что вылетели, что сейчас команда карабкается, и неизвестно, где дальше доставать деньги – это еще и отголоски прошлого, руководства определенных людей.

    Знаю, сколько стоил футболист и за сколько его купили. И тот, кто сделал переход, доволен разницей. А вот разгребать уже другим. У нас как-то предпочитают не спрашивать с тех, кто натворил дел, а новый менеджмент начинает с чистого листа. Нужна воля, чтобы разобрались с этими расходами. Когда на матч команды приходят 4 – 5 тысяч зрителей, а футболисты получают огромные деньги, это совершенно неприемлемо», – заявил Булыкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2016 11:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 ноября 2016, 23:07

      Мне кажется, ты себя переоцениваешь.

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 21 ноября 2016, 05:17

      Когда сам много получал было почему-то приемлемо.

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 20 ноября 2016, 20:34

      конкретно фамилии назови а так балоболить и я могу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin 20 ноября 2016, 15:45

      Пи#деть- не мешки ворочать. Когда он стал специалистом по клубному менеджменту? Просто хотел у кормушки кого-то потеснить, а его не пустили.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2016, 12:44

      Булыкин, называй фамилии этих людей-руководителей, не будь голословен.
      Если боишься, то тогда не надо писать.

      3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 ноября 2016, 12:01

      О как!

      0
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