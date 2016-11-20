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    Орлов: «К сожалению, сборная России уже ниже плинтуса»

    Телекомментатор Геннадий Орлов призвал не заострять внимания на падении сборной России в рейтинге ФИФА. По мнению ведущего, у национальной команды уже есть проблески в игре.

    «Сборная России в новом рейтинге ФИФА опустится ниже сборной Буркина-Фасо? К сожалению, мы уже ниже плинтуса. В то же время надо понимать, что сейчас идет подготовка нашей сборной к чемпионату мира, у нас нет официальных матчей. Рейтинг — это все-таки условное. Как и социологические опросы, которые не то что не всегда правильные, а чересчур неправильные.

    Проблески в игре сборной России есть. Своей харизмой Черчесов заставил игроков быть старательными, в матче с румынами все это видели. Другое дело, что мастерства недостаточно. Нет Смолова и Дзюбы, которые резко отличаются от Кокорина тем, что забивают», – заявил Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.11.2016 09:49
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6

      антиОрлов 25 ноября 2016, 19:10

      Срочно добавить Аршавина и Орлова! Тогда пожалуй сборная опустится в заоблачные пропасти, ниже некуда!

      0
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      Рейтинг: +11548

      alex1951 21 ноября 2016, 15:53

      Орлов послал посыл сборной - типа,
      орлята учаться летать от пола,от плинтуса...
      Осталось 1.5 года....маловато....
      Пора бы уже со списком ,,орлов,, определяться ,а то Черчезон так и заиграться может ,тусуя колоду...

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      Рейтинг: +103

      Серго24 20 ноября 2016, 15:53

      Опять этот орлов

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 20 ноября 2016, 14:16

      К сожалению, - да!

      0
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 20 ноября 2016, 13:46

      Опуститься на дно, чтобы потом от него оттолкнуться!

      0
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 20 ноября 2016, 12:57

      Орлов много чего в жизни повидал,он врать не будет))

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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 20 ноября 2016, 12:18

      нашли кого слушать. он же старый маразматик

      3
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 20 ноября 2016, 12:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На мой взгляд, Коко осознал , что хватит ему ребячества , что пора всем доказать что-то достойное. Мне кажется, что Саня скоро выйдет на более качественный уровень в своей игре.
      А если говорить о всей сборной, то игра в 3 защитника ,на мой взгляд, лучший вариант. Наигрывать , мне кажется, нужно новосельцеса,кутепова и джикию(семенова)-как основных защитников сборной России.
      По флангам:жирков-слева, самедов-справа.в центре полузащиты:глушаков, дзагоев, миранчук.
      Напы:кокорин и смолов(дзюба).

      -4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 20 ноября 2016, 11:50

      Как можно Орлова относить к каким-то специалистам ,он же посмешище . Даже во время трансляции игроков путает.

      4
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 20 ноября 2016, 11:44

      Орлов от туда и не подымался недокомментатор

      3
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