Гвардиола: «Уау»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру полузащитника Яя Туре в матче 12-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1), в котором тот отметился двумя забитыми голами.

«Уау. Хочу сказать, что его выступление не обусловлено моим решением – все дело в его игровых качествах. Я очень рад за него и его семью.

Теперь он часть команды и может помочь нам достичь наших целей», – сказал Гвардиола.

Напомним, этот матч был для Туре первым в сезоне. Ранее футболист был отстранен Гвардиолой из-за резких высказываний агента игрока Дмитрия Селюка.