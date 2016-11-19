Яя Туре вышел на поле в матче АПЛ впервые в сезоне

Хавбек «Манчестер Сити» Яя Туре вышел в стартовом составе на игру 12-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:0, первый тайм). Это появление стало для ивуарийца первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Единственный официальный поединок в текущем сезоне Туре провел в квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Стяуа» (1:0) 24 августа. Ранее сообщалось, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не рассчитывает на 33-летнего футболиста и клуб постарается продать его в ближайшее трансферное окно.