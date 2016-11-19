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    ФНЛ. «Енисей» победил «Волгарь», «Сибирь» взяла верх «Химками»

    В поединке 14-го тура ФНЛ «Енисей» на своем поле с минимальным счетом одолел «Волгарь», Единственный гол на свой счет записал нападающий красноярцев Андрей Козлов. В другой встрече «Сибирь», также за счет лишь одного гола в исполнении Коржунова, забитого в самом конце второго тайма, добыла победу над «Химками».

    Первенство ФНЛ. 23-й тур

    Енисей (Красноярск) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Козлов, 3.

    Сибирь (Новосибирск) – Химки (Московская обл.) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Коржунов, 87.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 14:56
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