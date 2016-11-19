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    РФПЛ. «Локомотив» не сумел обыграть «Оренбург»

    В матче 14-го тура РФПЛ «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Оренбургом» – 1:1.

    Отметим, что после данного результата железнодорожники остались на 11-м месте в турнирной таблице – на их счету 16 очков. Оренбургский клуб расположился на одну строчку ниже, уступая красно-зеленым четыре пункта.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Оренбург – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Касаев, 25; 1:1 – Нехайчик, 59.

    Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бреев, Кацалапов, Воробьев (Померко, 89), Афонин, Нехайчик, Благо (Делькин, 57), Коронов (Ефремов, 78).

    Локомотив: Гилерме, Шишкин, Пейчинович, Чорлука, Янбаев, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Миранчук (Самедов, 78), Касаев (Коломейцев, 66), Майкон.

    Предупреждения: Андреев, 85 – Миранчук, 69; Майкон, 88.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 16:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +41

      phobos 19 ноября 2016, 17:04

      При всем уважении к Палычу, как бы я не любил его, но с тренерством пора завязывать, но в структуре остаться

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