РФПЛ. «Локомотив» не сумел обыграть «Оренбург»

В матче 14-го тура РФПЛ «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Оренбургом» – 1:1.
Отметим, что после данного результата железнодорожники остались на 11-м месте в турнирной таблице – на их счету 16 очков. Оренбургский клуб расположился на одну строчку ниже, уступая красно-зеленым четыре пункта.
Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур
Оренбург – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Касаев, 25; 1:1 – Нехайчик, 59.
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бреев, Кацалапов, Воробьев (Померко, 89), Афонин, Нехайчик, Благо (Делькин, 57), Коронов (Ефремов, 78).
Локомотив: Гилерме, Шишкин, Пейчинович, Чорлука, Янбаев, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Миранчук (Самедов, 78), Касаев (Коломейцев, 66), Майкон.
Предупреждения: Андреев, 85 – Миранчук, 69; Майкон, 88.