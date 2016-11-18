Мутко предложил Непомнящему должность в РФС

Президент РФС Виталий Мутко предложил тренеру Валерию Непомнящему работу в организации. Об этом рассказал сам специалист.

«Я встречался с Виталием Леонтьевичем Мутко. Мне было предложено сотрудничество с РФС.

Могу сказать, что это очень интересная и ответственная должность в системе отечественного футбола. Приятно, что моя кандидатура оказалась востребованной.

Такие решения не принимаются мгновенно. У меня есть неделя на размышления. Но предложение очень интересное», – сказал Непомнящий.