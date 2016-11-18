СК Казани опроверг информацию о присутствии следователей в отеле, где остановился «Ростов»

Старший помощник руководителя следственного комитета по взаимодействию со СМИ Андрей Шепицкий опроверг информацию о сотрудниках ведомства в отеле, где остановился «Ростов». Напомним, ранее сообщалось, что СК намерен допросить нападающего Сердара Азмуна по делу о его переходе из «Рубина» в ростовский клуб.

– Могу сказать следующее. Следователи в отеле не появлялись, никаких следственных действий там не проводится. Ни с кем из команды «Ростов» следователи не общались. Кроме того, вопрос о необходимости проверки трудового договора Азмуна даже не поднимался.

– Но ведь в интернет уже выложены фотографии, на которых следователи сидят в холле отеля…

– На этих фотографиях сидят сотрудники полиции. Больше я ничего не могу сказать на этот счет. Следователей там нет.

– Значит, никто сегодня отель «Ростова» не приезжал?

– Нет, нет и еще раз нет. Мы там не появлялись

– А вот у юриста Михаила Прокопца другие данные. Вот что он сказал: «Пришли в отель следователи. Требуют привести Азмуна, чтобы его допросить. Такая же просьба прозвучала и по главному тренеру команды Курбану Бердыеву, гендиректору клуба Владимиру Крупину и переводчику Азмуна».

– Я читал это. Я могу совершенно точно сказать: мы там не поднимались. Даже вопрос не поднимали о том, чтобы приглашать Азмуна на допрос.

– А в будущем?

– Посмотрим, пока никто такой вопрос не ставил.