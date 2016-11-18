Балотелли не подошел «Малаге» из-за высокой зарплаты

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в прошедшее лето мог оказаться в испанском чемпионате. В его услугах были заинтересованы руководители «Малаги».

«У Балотелли астрономическая зарплата. К нам обращались относительно его, но мы понимали, что не в состоянии платить ему такие огромные деньги. Знаю, что он перешел в «Ниццу» по финансовым соображениям. Владельцы этого клуба вкладывают в свои проекты большие суммы. У нас не было никакой возможности приобрести его», – приводит слова спортивного директора «Малаги» Франсеска Арнау Cope.

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Франции Балотелли провел в составе «Ниццы» шесть матчей, в которых забил шесть голов.