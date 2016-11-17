Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Диктор «Ахмат-Арены»: «Я имею право зажигать публику»

17 ноября 2016, 07:25
3

Диктор «Ахмат-Арены» Мурад Дикаев рассказал о том, как в Грозном поддерживают «Терек», а также о тонкостях своей работы.

– Очень часто во время игры слышны слова на чеченском языке. Переведите их на русский.

– Ничего необычного: «Терек», вперед!», «Давайте поддержим команду», «Поднажмите ребята, осталось мало времени». Ну слова «Нужен гол» на русском вы и сами слышали не раз. А еще нередко я на чеченском языке объявляю, где искать транспорт после матча. На «Ахмат-Арену» ходят по 20 тысяч, многие приезжают из пригородов, так что необходимо поставить людей в известность.

– Как вы относитесь к тому, что поддержка футболистов диктором запрещена?

– По моему мнению, поддержка должна быть разрешена – но ее нужно сделать дозированной. Диктор имеет право зажигать публику. Я уверен на сто процентов, что наш футбол только выиграет от этого. Понятно, что оскорбления недопустимы, но разве слова «Давайте поддержим нашу команду» – это плохо? Это заводит зрителей, соответственно зрители заводят игроков.

То есть поддержка диктора помогает тем, кто на поле показывать яркий, красочный футбол. А то, случается, болельщики тупо сидят и смотрят. Это же передается игрокам!

– Дикторская находится далеко от VIP-ложи?

– Да. Мы находимся с краю.

– Но в VIP-ложе микрофон тоже есть?

– Да.

– А сколько всего включенных микрофонов во время матча?

– Получается, что два.

– По ходу матчей «Терека» выкрики идут только от вас, и никакие представители клуба к микрофону не подходят?

– Конечно.

– В таком случае, зачем нужен микрофон в VIP-ложе?

– Ну мало ли. Бывает, к нам приезжают высокие гости, и я перед игрой объявляю об этом на весь стадион. После этого гость может подойти к микрофону, поприветствовать публику, сказать несколько фраз. Это же нормально.

– То есть по ходу игр этот микрофон не используется?

– По крайней мере на матче с «Зенитом» я работал в штатном режиме со своим микрофоном.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shinnik
1479361196
я твою публику зажигал
Ответить
VVM1964
1479370358
" поддержка футболистов диктором запрещена " - ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ , НО ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ , ТО МОЖНО . ( ЗАКОН ПИСАН НЕ ДЛЯ ВСЕХ - ЭТО ПСИХОЛОГИЯ , ЗАСЕВШАЯ В ГОЛОВЕ )
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
5
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Все новости
Все новости
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
25
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
2
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+