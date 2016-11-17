Диктор «Ахмат-Арены»: «Я имею право зажигать публику»

Диктор «Ахмат-Арены» Мурад Дикаев рассказал о том, как в Грозном поддерживают «Терек», а также о тонкостях своей работы.

– Очень часто во время игры слышны слова на чеченском языке. Переведите их на русский.

– Ничего необычного: «Терек», вперед!», «Давайте поддержим команду», «Поднажмите ребята, осталось мало времени». Ну слова «Нужен гол» на русском вы и сами слышали не раз. А еще нередко я на чеченском языке объявляю, где искать транспорт после матча. На «Ахмат-Арену» ходят по 20 тысяч, многие приезжают из пригородов, так что необходимо поставить людей в известность.

– Как вы относитесь к тому, что поддержка футболистов диктором запрещена?

– По моему мнению, поддержка должна быть разрешена – но ее нужно сделать дозированной. Диктор имеет право зажигать публику. Я уверен на сто процентов, что наш футбол только выиграет от этого. Понятно, что оскорбления недопустимы, но разве слова «Давайте поддержим нашу команду» – это плохо? Это заводит зрителей, соответственно зрители заводят игроков.

То есть поддержка диктора помогает тем, кто на поле показывать яркий, красочный футбол. А то, случается, болельщики тупо сидят и смотрят. Это же передается игрокам!

– Дикторская находится далеко от VIP-ложи?

– Да. Мы находимся с краю.

– Но в VIP-ложе микрофон тоже есть?

– Да.

– А сколько всего включенных микрофонов во время матча?

– Получается, что два.

– По ходу матчей «Терека» выкрики идут только от вас, и никакие представители клуба к микрофону не подходят?

– Конечно.

– В таком случае, зачем нужен микрофон в VIP-ложе?

– Ну мало ли. Бывает, к нам приезжают высокие гости, и я перед игрой объявляю об этом на весь стадион. После этого гость может подойти к микрофону, поприветствовать публику, сказать несколько фраз. Это же нормально.

– То есть по ходу игр этот микрофон не используется?

– По крайней мере на матче с «Зенитом» я работал в штатном режиме со своим микрофоном.