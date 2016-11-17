Гаджиев: «Будем обороняться всей командой в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев пообщался с представителями СМИ на тему мачта 14-го тура РФПЛ с московским «Спартаком», который состоится 20 ноября в Москве.

«Если «Спартак» будет долго владеть мячом, хорошо играть в пас, переигрывать нас, мы, само собой, будем обороняться всей командой. Атаковать по возможности тоже надо не только силами форвардов и хавов, но и активно подключать к ним крайних защитников. Каждая команда играет так, как позволяет соперник. Это аксиома, и «Амкар» тоже будет играть так, как позволит «Спартак».

Играть на ничью с первых минут — это нелепо. Тренеры такого не говорят. На поле выходят, чтобы забить, чтобы не пропустить, чтобы выиграть. Профессионалы должны не удовольствие получать, а добиваться результата. Можешь атаковать – хорошо. Если соперник сильнее – обороняйся. И задача тренера как раз оценить, на что его команда способна», — сказал специалист.