Крицюк: «Мой взгляд не понравился пьяному парню. Я не стал дожидаться его действий, сделал одно движение – и все»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк рассказал о своем увлечении боксом. По словам голкипера, он всегда возит с собой в машине боксерские перчатки.

«К боксерским перчаткам последний раз притрагивался, наверное, год назад. Но постоянно вожу их с собой в машине, пытаюсь найти для бокса время. С марта вот болело плечо, и я его залечивал до середины лета, с боксом не рисковал. Но иногда бокса не хватает. Когда я что-то делаю не так, мне нужно разрядиться. Встать там, на лапах постоять или около груши, сходить в тренажерный зал.

Самый грустный случай, когда перчатки пригодились – когда мне попалось человек восемь. Я потом месяц с сотрясением отдыхал от футбола. Был и еще один случай. Выходили гулять в субботу, какой-то праздник. Около дома, недалеко от машины, стояли двое парней пьяные. Одному взгляд мой не понравился или еще чего. И он с бутылкой стоял. Произошел диалог, я не стал дожидаться его действий. И от него так веяло. Я, в принципе, сделал одно движение – и все», – поделился Крицюк.