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  • Крицюк: «Мой взгляд не понравился пьяному парню. Я не стал дожидаться его действий, сделал одно движение – и все»

Крицюк: «Мой взгляд не понравился пьяному парню. Я не стал дожидаться его действий, сделал одно движение – и все»

17 ноября 2016, 01:26
23

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк рассказал о своем увлечении боксом. По словам голкипера, он всегда возит с собой в машине боксерские перчатки.

«К боксерским перчаткам последний раз притрагивался, наверное, год назад. Но постоянно вожу их с собой в машине, пытаюсь найти для бокса время. С марта вот болело плечо, и я его залечивал до середины лета, с боксом не рисковал. Но иногда бокса не хватает. Когда я что-то делаю не так, мне нужно разрядиться. Встать там, на лапах постоять или около груши, сходить в тренажерный зал.

Самый грустный случай, когда перчатки пригодились – когда мне попалось человек восемь. Я потом месяц с сотрясением отдыхал от футбола. Был и еще один случай. Выходили гулять в субботу, какой-то праздник. Около дома, недалеко от машины, стояли двое парней пьяные. Одному взгляд мой не понравился или еще чего. И он с бутылкой стоял. Произошел диалог, я не стал дожидаться его действий. И от него так веяло. Я, в принципе, сделал одно движение – и все», – поделился Крицюк.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крицюк Станислав
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Asbjorn
1479337151
Не понятно,зачем перчатки то нужны?или перед тем как ударить, сказать оппоненту:подожди, я перчатки надену?
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Superviser77
1479358710
Мужиик...))
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Ssspa1r0
1479359365
Бухарика, который едва стоит на ногах вырубил и героем стал! Ахаха!!!
Ответить
neofizer
1479360442
ну прямо Мохаммед Али..
Ответить
Serhio1010
1479362012
Зачем футболисту такие истории рассказывать?
Ответить
filosof sparty
1479363460
Роналдо, выходящий на ворота Крицюка: я сделал одно движение, и всё)
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кошмарик
1479363561
ай малацца!!! дал пьяному,шатающемуся челу в рыло.. херой! повеяло на него, видете ли.. тьфу.. россказни лоха!
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bset
1479364399
Ахахаха комментирующие везде найдут негатив. Посмотрим, что вы скажите, когда к вам доколебутся бухие
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momwig_
1479366042
Ну, ничего хорошего он о себе не поведал... Опять же - обнаружил свой интеллектуальный уровень. Мало-мальски умные (да просто взрослые) люди этой фигней не хвастаются.
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alp
1479369647
а я ему такй нна в щии! а он такой бац! на землю!
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