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    Крицюк: «Мой взгляд не понравился пьяному парню. Я не стал дожидаться его действий, сделал одно движение – и все»

    Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк рассказал о своем увлечении боксом. По словам голкипера, он всегда возит с собой в машине боксерские перчатки.

    «К боксерским перчаткам последний раз притрагивался, наверное, год назад. Но постоянно вожу их с собой в машине, пытаюсь найти для бокса время. С марта вот болело плечо, и я его залечивал до середины лета, с боксом не рисковал. Но иногда бокса не хватает. Когда я что-то делаю не так, мне нужно разрядиться. Встать там, на лапах постоять или около груши, сходить в тренажерный зал.

    Самый грустный случай, когда перчатки пригодились – когда мне попалось человек восемь. Я потом месяц с сотрясением отдыхал от футбола. Был и еще один случай. Выходили гулять в субботу, какой-то праздник. Около дома, недалеко от машины, стояли двое парней пьяные. Одному взгляд мой не понравился или еще чего. И он с бутылкой стоял. Произошел диалог, я не стал дожидаться его действий. И от него так веяло. Я, в принципе, сделал одно движение – и все», – поделился Крицюк.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.11.2016 01:26
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 ноября 2016, 17:23

      По-сибирски, красава. А то ещё всякое быдло будет портить настроение и праздничный день, вместо того чтобы решать свои интересы и глушить пивасик втихаря...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 ноября 2016, 15:17

      Прям герой России!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 ноября 2016, 11:07

      Лишь бы он за сборную таких движений не делал,а то бац и всё.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11358

      alp 17 ноября 2016, 11:00

      а я ему такй нна в щии! а он такой бац! на землю!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 17 ноября 2016, 10:00

      Ну, ничего хорошего он о себе не поведал... Опять же - обнаружил свой интеллектуальный уровень. Мало-мальски умные (да просто взрослые) люди этой фигней не хвастаются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25029

      bset 17 ноября 2016, 09:33

      Ахахаха комментирующие везде найдут негатив. Посмотрим, что вы скажите, когда к вам доколебутся бухие

      4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > bset 17 ноября 2016, 12:15

      а хвастаться зачем? показать какой он великий? лох- он и в Африке лох!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 ноября 2016, 09:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ай малацца!!! дал пьяному,шатающемуся челу в рыло.. херой! повеяло на него, видете ли.. тьфу.. россказни лоха!

      -5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 ноября 2016, 09:17

      Роналдо, выходящий на ворота Крицюка: я сделал одно движение, и всё)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 17 ноября 2016, 09:09

      молодец.

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 17 ноября 2016, 08:58

      Отличное увлечение для мужчины!

      -1
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