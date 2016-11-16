Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Новичок «Зенита» Лесовой принял российское гражданство, чтобы не считаться легионером в РФПЛ

    Футболист Даниил Лесовой, заявленный «Зенитом» для участия в чемпионате России, заявил, что принял российское гражданство с целью не считаться легионером в национальном чемпионате.

    «Действительно, я получил российское гражданство. У меня родители россияне, а в Украине я получал паспорт, потому что должен был играть за юношескую сборную. А сейчас вижу перспективу в России, поэтому не хочу считаться легионером. Исключительно в этих целях я принял российское гражданство. После моего решения пишут много негативных комментариев в социальных сетях. Да, это неприятно, ведь я люблю и Украину, и Россию. Хотелось бы меньше всего этого.

    Сейчас я подписал контракт с «Зенитом» на два года. Периодически тренируюсь с первой командой, а так выступаю за «молодежку». Сейчас есть проблемы с документами, поэтому до зимы я могу выступать только за «молодежку». Сейчас целью является переход в более сильный чемпионат, а в сборной России тоже хочется сыграть. Но пока цель – закрепиться в «Зените». Да, это непросто, но мы не ищем легких путей. Были другие предложения, но я принял такое решение», – сказал молодой футболист.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2016 23:18
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 17 ноября 2016, 09:53

      Как-то быстро он перешел в Зенит)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 17 ноября 2016, 09:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хохол он и в африке хохол пересидит бабло неплохое заработает и свалит как Зинченко тем более уже сразу об этом говорит

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 17 ноября 2016, 09:23

      Интересно, что из этого получится, не хорошо если этот парень повторит судьбу Соловьева...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 17 ноября 2016, 07:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      плевок..))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 17 ноября 2016, 00:28

      Хохлы, когда умнеют, становятся русскими - сказал Л.Н. Гумилев.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > super.zenitchik 17 ноября 2016, 04:36

      Нет, братела, они просто перестают быть хохлами...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11