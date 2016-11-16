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    Юрист: «Заявление «Рубина» – способ давление на Азмуна в преддверии матча с «Ростовом»

    Спортивный юрист Юрий Зайцев, чьим клиентом является нападающий «Ростова» Сердар Азмун, прокомментировал информацию о том, что «Рубин» сегодня подал заявление на предмет проверки факта использования поддельного документа в контракте иранца.

    – Знаете, рано или поздно аргументы в правовом споре заканчиваются, и следуют подобные обращения. Для нас с клиентом все очевидно: есть контракт, его достоверность подтверждена результатами экспертизы. Подпись представителя клуба на контракте Азмуна совпадает с подписью на контрактах других футболистов. Более того, сам клуб в рамках разбирательства ФИФА подтвердил факт, что этот контракт подписан.

    У «Рубина» странная логика: они говорят, что все подписали, но потом утверждают, что все это подделка. В материалах дела ФИФА даже есть электронное письмо от сотрудника «Рубина», в котором копию только что подписанного контракта направляют агенту Азмуна. Поэтому все эти заявления наш клиент рассматривает исключительно как способ давления на него в преддверии матча между «Рубином» и «Ростовом».

    – Резонны ли подобные действия со стороны «Рубина»?

    – Споры в футболе рассматриваются в специальных инстанциях. Подобное обращение в следственный комитет никак не повлияет на рассмотрение спора в ФИФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2016 14:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 16 ноября 2016, 22:13

      предсмертные конвульсии Ростова. проект умер

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      Рейтинг: +1297

      compka 16 ноября 2016, 21:05

      Ростову желаю удачи и победы!

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