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    Олег Иванов ждет предложений от «Терека»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассчитывает закончить свою профессиональную карьеру в грозненском клубе, за который он выступает с 2012 года.

    «Скажу так – лед тронулся, наверное, в скором времени мы с руководством «Терека» поговорим и все обсудим. Не совру, если скажу, что «Терек» для меня многое сделал. В первую очередь, я выслушаю предложение здесь. Если все будет хорошо, то продолжу и, может быть, закончу карьеру тут», – сказал Иванов.

    Напомним, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2017 года.

    Источник: Р-Спорт

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    16.11.2016 09:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 16 ноября 2016, 12:00

      Твой дом Терек. Оставайся

      4
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      ...
      Рейтинг: +19

      _FootFan > МасСуд 16 ноября 2016, 15:52

      Он то останется...Предложит ли Терек новый контракт?!

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