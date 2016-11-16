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    Юран: «Кого не поставь главным тренером, с этой командой придется очень сложно»

    Экс-форвард сборной России Сергей Юран после скромной победы над Румынией (1:0) в товарищеском матче признал, что нынешнему наставнику команды Станиславу Черчесову придется тяжело в подготовке к предстоящему чемпионату мира-2018.

    – Стараюсь реально смотреть на вещи. Кого не поставь главным тренером, с этой командой придется очень сложно. Раньше были Аршавин, Кержаков, тот же Широков. А сейчас… Что ж, мы победили Румынию, уже хорошо.

    – Чье появление в составе вы не поняли?

    – Да никто не удивил. Черчесову нужно проверить в деле максимальное количество игроков, я его понимаю. А вас что-то удивило?

    – Могилевец провел в этом чемпионате всего 20 минут, а выходит в стартовом составе.

    – Ну и что? Могилевец в прошлом сезоне играл в «Ростове». Парень одаренный, с серьезными задатками. Почему бы его не пригласить в национальную команду, посмотреть, на что он реально способен. Черчесов, как я уже сказал, прав, экспериментируя с составом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2016 06:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 ноября 2016, 10:29

      Лучше отдали бы Могилевца опять в Ростов, парень бы вырос в отличного игрока, тем более он сам хотел вернуться, а так загубят на лавке, как загубят Новосельцева и других.

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 16 ноября 2016, 09:13

      ))))

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      Рейтинг: +345

      Totti11 16 ноября 2016, 08:29

      Могилевец в прошлом сезоне провёл за Ростов 80% матчей. И смотрелся очень хорошо!!! А в Зените опять не дают игровую практику, это видно пока невооружённым глазом!

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