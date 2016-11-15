Насри: «У Гвардиолы ты не будешь тренироваться в общей группе, имея 2,5 килограмма лишнего веса»

Полузащитник «Севильи» Самир Насри, ранее выступавший за «Манчестер Сити», рассказал о требованиях Хосепа Гвардиолы к физическому состоянию игроков.

«Когда я прибыл на предсезонную подготовку, мне было сказано: «Ты должен весить 76 килограмм». Таким мой вес был, когда я играл за «Марсель».

Гвардиола исключил многие вещи из нашего рациона. Когда я вернулся из отпуска, я был немного не в форме, было четыре лишних килограмма. У Гвардиолы ты не будешь тренироваться в общей группе, если у тебя есть хотя бы 2,5 килограмма лишнего веса», – сказал Насри.

Напомним, минувшим летом «Манчестер Сити» отдал Насри в аренду в «Севилью».