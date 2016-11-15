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  • Мостовой: «Сборная России решила форму поменять и запудрить мозги как-то»

Мостовой: «Сборная России решила форму поменять и запудрить мозги как-то»

15 ноября 2016, 15:47
6

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой иронически отозвался о решении национальной команды выйти на сегодняшний контрольный матч с Румынией в новой форме.

«Ну что еще делать? Если ты не можешь выиграть на футбольном поле, то надо отличаться какими-то другими чертами – вот мы решили форму поменять, запудрить мозги как-то. Катару проиграли и сейчас начнется: форма, презентация, мяч. Сейчас будет делаться много вещей, которые, конечно, нужны, но вместе с тем они закрывают настоящие проблемы российского футбола.

Я думаю, никакой разницы нет, в какой форме играть: в новой или старой. На результат команды влияет только настрой, психологическое состояние игроков. Наша сборная находится в таком состоянии, что трудно понять, выиграют они или проиграют. И соперник такой, что тоже не совсем понятно, как игра будет выглядеть. Потому что Румыния тоже недавно проиграла полякам, например», – приводит слова Мостового «Национальная служба новостей».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Asbjorn
1479215509
В сборную по ходу отдыхать едут
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SpazMatikus
1479216289
А что тут непонятного хорошо хоть на ничейку если наиграют,есть шанс и то только потому что румыне вроде вторым составом играть будут,ставьте на ничью кароч ,интересно сколько там букмекеры дают
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sochi-2013
1479216381
Ну да, менять надо не форму, а содержание.))
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Zeff
1479216789
Мостовому и прочим бывшим спартаковцам, изгадившим ЧМ-94, пасть нужно поменьше открывать!
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sergey_86-76
1479223544
вышли бы без формы вообще, а то позорят только. форма норм, а игра ......
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Serjoga
1479227806
Псевдоэксперту больше говорить не о чем, как о форме! Большую аналитическую работу провел!
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