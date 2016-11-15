Мостовой: «Сборная России решила форму поменять и запудрить мозги как-то»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой иронически отозвался о решении национальной команды выйти на сегодняшний контрольный матч с Румынией в новой форме.

«Ну что еще делать? Если ты не можешь выиграть на футбольном поле, то надо отличаться какими-то другими чертами – вот мы решили форму поменять, запудрить мозги как-то. Катару проиграли и сейчас начнется: форма, презентация, мяч. Сейчас будет делаться много вещей, которые, конечно, нужны, но вместе с тем они закрывают настоящие проблемы российского футбола.

Я думаю, никакой разницы нет, в какой форме играть: в новой или старой. На результат команды влияет только настрой, психологическое состояние игроков. Наша сборная находится в таком состоянии, что трудно понять, выиграют они или проиграют. И соперник такой, что тоже не совсем понятно, как игра будет выглядеть. Потому что Румыния тоже недавно проиграла полякам, например», – приводит слова Мостового «Национальная служба новостей».