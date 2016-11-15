Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шац: «Кубок конфедераций – шанс для сборной России выиграть хоть какой-то трофей»

    Известный телеведущий Михаил Шац выразил мнение, что сборная России оказалась в уникальной для себя ситуации, когда готовится к крупному международному турниру не через официальные матчи.

    «Критика сборной после матча с Катаром обоснованна. Какой реакции еще можно было ожидать? С другой стороны, мы понимаем ситуацию, в которой находится Станислав Черчесов: он ищет состав, который сможет достойно выступить на предстоящих турнирах, и параллельно пытается справиться с эпидемией травм. Все это понимают, но продолжают критиковать. Мы никогда не были в роли страны — хозяйки чемпионата мира и не готовились к турниру посредством контрольных игр.

    Это новая реальность, к которой мы в данный момент привыкаем. Стоит ли обращать внимание на контрольные матчи? Конечно, стоит. Ведь до 2018 года у нас не будет турнирных встреч, и эти матчи для нас сродни официальным. На мой взгляд, Кубок конфедераций – уникальный шанс для нашей сборной выиграть хоть какой-то трофей. Это достойная цель. Что касается матча с Румынией – мы всегда ждем от сборной позитива. И этот раз – не исключение», – заявил Шац.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2016 14:04
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 15 ноября 2016, 21:12

      не смешите мои копыта)))) блин нам бы со свистом не опозориться, хотя от сборно Хидинга тоже многое не ждали!!!чем черт не шутит, может взбунтует российская душа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 15 ноября 2016, 18:14

      Чем то укололся видать бывший шутник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 15 ноября 2016, 17:55

      ага, там Германия и Португалия будет.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 15 ноября 2016, 16:37

      судя по всему все чего мы могли добиться на чм-2018, мы уже сделали. выиграли право на проведение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Oblommoff 15 ноября 2016, 16:10

      Михаил, хорошая шутка)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 ноября 2016, 14:53

      Попробуем прикинуть реальные шансы нашей сборной:

      Германия - точно не обыграем, даже во сне.

      Австралия - не хуже Катара точно, так что даже ничейку вряд ли получится зацепить.

      Чили - это круче Коста-Рики, тут тоже ловить нечего.

      Мексика - не слабее Чили, тоже всё ясно.

      Новая Зеландия - это скорее всего 1 человек в воротах и 10 в штрафной и на её границах. Против такой насыщенной обороны наши играть не умеют, так что тут 0-0.

      Португалия - без комментариев.

      Любая команда из числа реальных претендентов на победу в Кубке Африканских Наций будет круче Катара.

      ИТОГО: лучший возможный результат - две ничьи с Австралией и Новой Зеландией.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 ноября 2016, 14:33

      По игре этим и не пахнет... Но, то что Кубок конфедераций гораздо легче зацепить чем ЧЕ и ЧМ, это да, топов буквально 2 команды, ну от силы 3 с Чили, все остальные нашим должны быть вполне по зубам. А один-два матча с сильными командами можно умереть, но зацепить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > ivanthebest 15 ноября 2016, 14:47

      Традиционно за год до ЧМ по футболу стартует Кубок конфедераций. И перед мундиалем в России не будет исключения. В Кубке конфедераций 2017 года будет принимать 8 сборных. Собственно участники: действующие ЧМ, сборная страны, где проводится ЧМ, то есть Россия и шесть сборных стран, которые стали чемпионами на 6 континентах (УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, КАФ, АФК, ОФК ).

      На данный момент известно 7 участников кубка конфедераций 2017:

      1) Россия страна хозяйка чемпионата мира по футболу 2018 года
      2) Германия страна победитель чемпионата мира по футболу 2014 года
      3) Австралия страна победитель кубка Азии по футболу 2015 года
      4) Чили страна победитель кубка Америки по футболу 2015 года
      5) Мексика страна победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2015 года
      6) Новая Зеландия страна победитель Кубка наций ОФК 2016 года
      7) Португалия страна победитель чемпионата Европы по футболу 2016 года
      8) Не определен cтрана победитель Кубка африканских наций 2017

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11