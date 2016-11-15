Шац: «Кубок конфедераций – шанс для сборной России выиграть хоть какой-то трофей»

не смешите мои копыта)))) блин нам бы со свистом не опозориться, хотя от сборно Хидинга тоже многое не ждали!!!чем черт не шутит, может взбунтует российская душа
Известный телеведущий Михаил Шац выразил мнение, что сборная России оказалась в уникальной для себя ситуации, когда готовится к крупному международному турниру не через официальные матчи.
«Критика сборной после матча с Катаром обоснованна. Какой реакции еще можно было ожидать? С другой стороны, мы понимаем ситуацию, в которой находится Станислав Черчесов: он ищет состав, который сможет достойно выступить на предстоящих турнирах, и параллельно пытается справиться с эпидемией травм. Все это понимают, но продолжают критиковать. Мы никогда не были в роли страны — хозяйки чемпионата мира и не готовились к турниру посредством контрольных игр.
Это новая реальность, к которой мы в данный момент привыкаем. Стоит ли обращать внимание на контрольные матчи? Конечно, стоит. Ведь до 2018 года у нас не будет турнирных встреч, и эти матчи для нас сродни официальным. На мой взгляд, Кубок конфедераций – уникальный шанс для нашей сборной выиграть хоть какой-то трофей. Это достойная цель. Что касается матча с Румынией – мы всегда ждем от сборной позитива. И этот раз – не исключение», – заявил Шац.