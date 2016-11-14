Уругвайский футболист установил рекорд, сменив 28 клубов за карьеру

Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу перешел в клуб «Бангу», выступающем в одной из низших лиг Бразилии.

Стоит отметить, что для 40-летнего форварда этот переход стал уже 28-м за его профессиональную карьеру, что является абсолютным рекордом среди футболистов.

Ранее он выступал за «Дефенсор», «Сан-Лоренсо», «Депортиво», «Гремио», «Эстудиантес Текос», «Насьонал», «Крус Асуль», «Америку», «Дорадос», «Монтеррей», «Сан-Луис», «Тигрес», «Ривер Плейт», «Бейтар», «Реал Сосьедад», «Арис», «Ботафого», «Фигейренсе», «Росарио Сентраль», «Аукас», «Соль де Америка», «Санта-Текла». В некоторые команды Абреу возвращался несколько раз.