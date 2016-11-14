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    Петреску: «Луческу – фантастический тренер, в этом сезоне он приведет «Зенит» к чемпионству»

    Главный тренер «Аль-Насра» Дан Петреску, известный в России по работе в «Динамо» и «Кубани», оценил работу Антонио Конте на посту рулевого «Челси», а также заявил, что, несмотря на текущее лидерство «Спартака» в РФПЛ, чемпионом в нынешнем сезоне все равно станет «Зенит», возглавляемый его соотечественником Мирчей Луческу.

    – Не считая Румынии, вы играли в Италии и Англии. Тренировали в Польше, России, Катаре, Китае, теперь в Эмиратах. Любите путешествовать?

    – Люблю. Это же интересно. Разные люди, разные традиции. А еще такова моя работа. Тренировал бы с радостью в Румынии, но там с этим туго. Вот и приходится кататься по свету. Понятно, что хотел бы поработать в Англии. Но если позовут в Таиланд – поеду в Таиланд. Нужно ценить то, что у тебя есть. Тысячи тренеров по всему миру сидят вообще без работы.

    – Вы легенда «Челси». Как вам работа Антонио Конте в Лондоне?

    – Пока все просто здорово. У «Челси» есть все шансы вернуть титул в этом сезоне, хотя конкуренция просто сумасшедшая. Роман Абрамович не ошибся с выбором. Да и кто бы сомневался, ведь Конте добился успеха и в «Ювентусе», и в сборной Италии.

    – Кстати, в курсе, что ближайший помощник Конте – Массимо Каррера – возглавляет теперь «Спартак»?

    – Слышал. Идет на первом месте.

    – Сделает он красно-белых чемпионами или первым станет «Зенит» во главе с вашим соотечественником Мирчей Луческу?

    – Золото возьмет «Зенит» – сто процентов. Он фантастический тренер. Но дело даже не в этом. Просто у «Спартака» слабее состав.

    – Удивились, что Луческу перебрался в Россию?

    – С чего бы? Тем более он приехал в сильнейший клуб страны. Сейчас он не в Лиге чемпионов, но в следующем сезоне точно будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2016 18:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      Вертолетчик 14 ноября 2016, 21:53

      Петреску стал еще и гороскопы другим румынам составлять...

      1
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      Рейтинг: +19

      100% Спартака 14 ноября 2016, 21:41

      Не в сильнейший а в богатейший. На счёт силы посмотрим весной

      2
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      Рейтинг: +415

      radga 14 ноября 2016, 20:16

      А что Петреску стал прорицателем. С тренерством не очень получается, то может в ремесле провидца что-то выдет.

      1
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      Рейтинг: +11358

      alp 14 ноября 2016, 20:00

      что ни слово, то 100 про в точку

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