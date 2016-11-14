Отстранение Еременко продлится как минимум до 19 ноября

Хавбек ЦСКА Роман Еременко, ожидающий решения УЕФА, не сможет принимать участия в матчах как минимум до 19 ноября. Окончательный вердикт по делу 29-летнего игрока армейцев должен быть озвучен в конце текущей недели.

Седьмого октября футболист красно-синих был отстранен от футбола на 30 дней. Официальная причина до сих пор неизвестна. Ранее СМИ Финляндии предположили, что дисквалификация Еременко может быть связана с проваленным тестом на допинг после одной из сентябрьских встреч Лиги чемпионов.

«Отстранение продлено до 19 ноября», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Еременко записал на свой счет три гола и две результативные передачи в девяти поединках.