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Отстранение Еременко продлится как минимум до 19 ноября

14 ноября 2016, 13:56
12

Хавбек ЦСКА Роман Еременко, ожидающий решения УЕФА, не сможет принимать участия в матчах как минимум до 19 ноября. Окончательный вердикт по делу 29-летнего игрока армейцев должен быть озвучен в конце текущей недели.

Седьмого октября футболист красно-синих был отстранен от футбола на 30 дней. Официальная причина до сих пор неизвестна. Ранее СМИ Финляндии предположили, что дисквалификация Еременко может быть связана с проваленным тестом на допинг после одной из сентябрьских встреч Лиги чемпионов.

«Отстранение продлено до 19 ноября», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Еременко записал на свой счет три гола и две результативные передачи в девяти поединках.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (12)
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justozavr
1479121115
кидал бы насвай, за натур продукт не до***бались бы)))))))
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Lunovoro
1479123881
когда это кончится
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VIPded
1479124765
Задолбали уже тягомотиной!!!
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DoNAld DUc
1479126591
А кто это такой?
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yorgenbarenz
1479127199
Чего же так накурылсо? Боятся озвучить...Уж не с плутонием ли цигарку пыхнул?
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Serhio1010
1479129043
Резину тянут...
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sprint5
1479130261
одному черту и Гинеру известно
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vladimir-7
1479134360
Думаю, что игры в ЛЧ Ерёменко не допустят, чтобы ЦСКА задержать на 4-ом месте в группе.
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alexis02lion
1479135617
Долго расследуют. Видимо случай неординарный. Вопрос кого следующим поймают? А в ЦСКА между тем с травмой Миланова ещё больше проблем стало. 3 или 4 дня это срок не большой, так что скоро всех по местам расставят.
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арейская
1479162892
А я не думаю, что эта дата, 19 ноября, будет последней, так до конца первой части чемпионата и дотянут
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