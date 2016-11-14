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    Кадыров уверен в триумфе сборной России

    Глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров призвал поддержать сборную России в предстоящем товарищеском матче с Румынией, который пройдет на вторник, 15 ноября, в Грозном на «Ахмат-Арене».

    «Сборная России по футболу сегодня вечером прибыла в Грозный. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что «стадион «Ахмат-Арена» славится тем, что умеет болеть за своих, мы это знаем». Я уверен, что наши футболисты покажут хорошую игру в товарищеском матче с командой Румынии. Сегодня важно не упреками увлекаться, не напоминать при случае и без случая черные дни нашей сборной, а единогласно поддержать ребят. Прежде всего, мы с вами должны верить в победу и передать эту уверенность игрокам. Поддержка нужна, когда тяжело, а когда команда на вершине славы, слова восхваления звучат отовсюду! Ребята мы в вас верим, за вас болеем, уверены в вашем триумфе!» – призвал Кадыров.

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    Источник: Instagram

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    14.11.2016 09:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +664

      Небесная 14 ноября 2016, 22:22

      На сборную России наденут пояса шахидов

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 14 ноября 2016, 15:29

      В триумфе?...Он что-то знает!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 ноября 2016, 11:07

      Когда вижу или слышу что говорит Кадыров очень хочется узнать что он на самом деле думает.

      3
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      Рейтинг: +1171

      Argon 14 ноября 2016, 09:34

      Кадырова тренером сборной!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Argon 14 ноября 2016, 13:29

      Лучше Гитлера,он больше русских убил.Из этого принципа?

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      Рейтинг: +1171

      Argon > андрей андреев 15 ноября 2016, 00:00

      Нет. Из принципа привития команде таких качеств, как дисциплина и ответственность.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Argon 15 ноября 2016, 00:45

      В КНДР дисциплина и ответственность на ооочень высоком уровне,но в футбол они играть не умеют.И никакой Ким Чен Ын не может их заставить))))

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