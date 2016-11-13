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    Селюк: «Слова о том, что Траоре может уйти из ЦСКА? Меня неправильно поняли»

    Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк дал понять, что не собирается в ближайшее время искать своему клиенту новый клуб.

    – На днях вы сказали, что зимой можете организовать переход Траоре в другой клуб. Все настолько серьезно?

    – Послушайте, не нагнетайте на пустом месте. Давайте я все разъясню. Журналисты, видимо, меня немного не поняли. Мы всего лишь предположили возможное развитие событий в теории. В теории, понимаете?

    – Да. С руководством ЦСКА были разговоры по поводу возможного ухода Траоре?

    – Нет, никаких! В принципе, у Траоре аренда с ЦСКА рассчитана до конца сезона. Я же объяснил, для того, чтобы Ласина зимой куда-то ушел, должны совпасть несколько факторов. Нужно получить согласие от ЦСКА, «Монако» и другого клуба, который хочет видеть у себя нападающего. Думаю, я могу создать такую цепочку. Но это опять же теория.

    – То есть вас, неправильно поняли?

    – Да, уже где-то прочитал заметку, что я шантажирую ЦСКА по поводу Траоре. Мне вообще интересно, почему журналисты постоянно говорят про Траоре, а не про другого футболиста ЦСКА.

    – Про кого?

    – Наберите, например, Тошичу. Почему сразу Траоре?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2016 23:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 ноября 2016, 00:28

      Балабол

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 ноября 2016, 00:00

      Странно, вроде он сам, утверждал, что у него такие связи, что Траоре он в раз пристроит, если не сгодится в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Aztec58 14 ноября 2016, 09:27

      видимо обзвонил свои "связи" не получилось, вот и дал опровержение

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