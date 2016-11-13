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    Радимов: «Хотел бы поблагодарить арбитров ФНЛ»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги победного матча 22-го тура ФНЛ против «Енисея» (2:0).

    – Два матча в чемпионате – две победы. «Енисей» удобный для вас соперник?

    – Даже три победы в течение одного года. Но я считаю, что игра на игру не приходится. Удобный ли это соперник? Журналисты могут употребить такой термин.

    – Вы переживали, что будут проблемы с защитой из-за травм. Как оцените игру в обороне?

    – Если взять игру в целом, мы не позволили «Енисею» почти ничего. Только один удар Камеша. Учитывая уровень соперника, сыграли в обороне замечательно. Доволен тем, что выполнили план на игру. Думаю, победили заслуженно. Рад за Кругового. Ему всего 18 лет, впервые провел все 90 минут. Видно, что у него есть будущее. Нас рано похоронили. Мы пока живы и будем жить до того момента пока нас не похоронят окончательно.

    – Вы сегодня много общались с резервным судьей.

    – На самом деле я хотел бы поблагодарить арбитров ФНЛ. В этом сезоне когда они судят, то судят хорошо. Но это не касается тех моментов, когда, например, в Краснодаре ставят такой пенальти в ворота «Спартака-2». А общался я в основном с Тихоновым. У нас диалог весь матч шел. Судье было скучно и он к нам подключался.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2016 21:17
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